European Jazztival Schloss Elmau 2024

Auf Schloss Elmau, wo gerne auch die Großen dieser Welt konferieren, gibt es auch reichlich Kultur und einmal im Jahr das European Jazztival – in diesem Jahr zum 25-jährigen Jubiläum vom 11. bis zum 17. November.

Mit Jan Garbarek und seiner Band, zu der der Pianist Rainer Brüninghaus, der Gitarrist Yuri Daniel und der Perkussionist Trilok Gurtu gehören, eröffnet ein echter Hochkaräter das Festival. Auch das Abschlusskonzert klingt gewaltig: Joachim Kühn und Michael Wollny sind an zwei Flügeln zu hören.

Dazwischen kommt Brad Mehldau mit seinem Trio, zu dem Bassist Felix Moseholm und Schlagzeuger Jorge Rossy gehören, ins Voralpenland, Nils Landgren setzt mit seiner Funk Unit eine gehörige Portion Energie frei, und das Trio Rymden mit Pianist Bugge Wesseltoft, Bassist Dan Berglund und Schlagzeuger Magnus Öström präsentiert skandinavische Klänge.

Aus den USA reist Altsaxofonistin Lakecia Benjamin mit ihrem Quartett an, die Pianistin Shuteen Erdenebaatar hat sich mit dem Bassklarinettisten Nils Kugelmann und einer Band zusammengetan – beide übrigens preisgekrönt: Erdenebaatar hat unter anderem den BMW Young Artist Jazz Award 2022 bekommen, Kugelmann wurde mit dem European Young Artist Award 2023 bei der Jazzwoche Burghausen ausgezeichnet.

Erdenebaatars Kollege Benjamin Lackner spielt mit dem Saxofonisten Oded Tzúr – viele werden sein letztes Album „Isabela“ noch im Ohr haben –, dem Bassisten Jérôme Regard und dem Drummer Matthieu Chazarenc. Die schweizerische Sängerin Elina Duni wird im Duo mit dem jungen britischen Gitarristen Rob Luft auftreten und der polnische Geiger Adam Bałdych mit dem Pianisten Helge Lien.

Auf Schloss Elmau wird aber nicht nur Jazz gespielt, es wird auch über Jazz gesprochen. Beate Sampson, Roland Spiegel und Ulrich Habersetzer vom Bayerischen Rundfunk bringen ihre preisgekrönte Radioshow „Hören wir Gutes und reden darüber“ live nach Schloss Elmau – 2022 bekam die Sendung den Deutschen Radiopreis. In der Show geht es darum, neue Jazzeinspielungen vorzustellen, ohne zu verraten, wer da zu hören ist – a splendid time is guaranteed for all!

