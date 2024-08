Jazz thing präsentiert: Enjoy Jazz 2024

Einen ganzen Monat dauert das Enjoy Jazz Festival, das in diesem Jahr vom 2. Oktober bis zum 2. November seine Flügel über Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen ausbreitet.

Eröffnet wird Enjoy Jazz 2024 von Vijay Iyer und Nduduzo Makhathini, die im BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen zu Gast sind; mit dem Konzert des Trompeters Avishai Cohen und seines Quartetts in der Mannheimer Christuskirche geht das Festival zu Ende. Dazwischen entfaltet Enjoy Jazz seine ganze Vielfalt.

Die französische Flötistin, Sängerin und Nay-Spielerin Naissam Jalal kommt genauso wie Multiinstrumentalist Jowee Omicil, Flötistin Nicole Mitchell spielt im Trio mit der Cellistin Tomeka Reid und dem Schlagzeuger Mike Reed, und Helge Schneider bekennt: „Music was my first love.“

Außerdem im Programm: Pat Metheny, das Brad Mehldau Trio, Saxofonveteran David Murray mit seinem Quartett, Sängerin und Bassistin Meshell Ndegeocello mit einem James-Baldwin-Tribute, der Snarky-Puppy-Ableger Ghost-Note, Pianist Bill Laurance – ebenfalls durch Snarky Puppy bekannt geworden –, Shooting Star Alfa Mist, das Marcin Wasilewski Trio, Sängerin Arooj Aftab, Saxofonistin Emma Rawicz mit ihrer Band, die koreanische Sängerin Youn Sun Nah und ihre amerikanische Kollegin Cécile McLorin Salvant.

In Ludwigshafen wird am 23. Oktober außerdem der SWR Jazzpreis verliehen: Er geht in diesem Jahr an zwei Berliner Musiker: Ausgezeichnet werden die Vokalistin Ayșe Cansu Tanrıkulu und der Bassist Nick Dunston.

Weiterführende Links:

Enjoy Jazz 2024