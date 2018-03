Das Emil Brandqvist Trio hat eine traumhafte Entwicklung genommen. Die Band des schwedischen Schlagzeugers wurde nicht nur für den ECHO Jazz nominiert und landete auf der Longlist beim Preis der deutschen Schallplattenkritik: Ihr letztes Album Falling Crystals schaffte es gar bis auf den siebten Platz in den deutschen Jazzcharts.

Tuomas A. Turunen, der finnische Bassist der Band, hat jüngst ein Soloalbum eingespielt. Jetzt ist das Trio mit der brandneuen CD Within A Dream (Skip/Soulfood) am Start – ein weiterer Beleg dafür, dass hier ein Ensemble einen ganz eigenen Sound entwickelt hat, der durch die filigranen Klangmalereien seines Bandleaders geprägt wird. Seit Ende März bis in den Sommer hinein ist das Emil Brandqvist Trio auf ausgedehnter Deutschlandtour zu erleben.

Emil Brandqvist Trio

13.04. Wolfsburg, Movimentos

03.05. Karlsruhe, Tempel

04.05. Merzhausen, Forum

05.05. Langenau, Pfleghof

06.05. Bochum, Christuskirche

08.05. Kassel, Theaterstübchen

09.05. Illingen, Illipse

24.05. Fulda, Kapelle im Vonderaumuseum

25.05. Kiel, Kulturforum

26.05. Billerbeck, Burg Vischering

02.06. Hamburg, Elbjazz

06.06. Bad Homburg, Poesie & Literaturfestival

08.07. Bad Kissingen, Kissinger Sommer

04.08. Herxheim, Palatia Jazz

13.09. Bonn, Beethovenfest

06.10. Essen, Mariengymnasium