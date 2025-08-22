Jazz thing präsentiert: Deutsches Jazzfestival Frankfurt 2025

Man kann es nicht oft genug sagen: Seit 1953 findet das Deutsche Jazzfestival Frankfurt statt und ist somit das älteste Jazzfestival hierzulande. War es anfangs vor allem eine Leistungsschau des Jazz aus (West-)Deutschland, so wurde das Programm ab den 1960ern internationaler. Natürlich wurde die heimische Szene nicht vergessen – Albert Mangelsdorff trat oft beim Deutschen Jazzfestival in seiner Heimatstadt auf, ebenso wie Heinz Sauer oder Volker Kriegel. Dort nahmen auch die Karrieren zum Beispiel von Christof Lauer, Michael Sagmeister und Christopher Dell ihre Anfänge.

Zwar ist wieder vom 22. bis 26. Oktober 2025 der hr-Sendesaal das Festivalzentrum, aber wie schon in den Jahren zuvor geht man auch in Spielorte anderswo in der Stadt.

Gesetzt sind die zwei Konzerte mit der hr-Bigband – am Eröffnungsabend mit dem Holländer Ben van Gelder (Saxofon) und dem Briten Kit Downes auf der Hammondorgel, am Samstag mit den Funkateers von Butcher Brown.

Eröffnet wird das Festival mit der lyrisch-zurückgenommenen Improvisationsmusik von Airelle Besson (Trompete), Sebastian Sternal (Piano) und Jonas Burgwinkel (Drums). Zudem gibt es Auftritte unter anderen mit Bill Laurance und Michael League, dem Joachim Kühn French Trio und dem Moses Yoofee Trio.

Spannung verspricht die Clubnacht am Freitag – mit dem Lizzie Thomas Quartet im Jazzkeller oder Re:Calamari um den Kölner Bassisten Oliver Lutz in der Romanfabrik.

Zudem vergibt die Stadt Frankfurt ihr Jazzstipendium diesmal am Schlusstag. Weil sich 2025 der Todestag von Mangelsdorff zum 20. Mal jährt, soll sich die mit einem Stipendium ausgezeichnete Person mit dem Schaffen dieses Posaunisten beschäftigen.

Komplettiert wird das Festivalprogramm durch einen von Frankfurts Musikreferenten Sascha Wild geführten Spaziergang auf den Spuren Mangelsdorffs, und am Sonntag lädt das Vintage Soundsystem mit DJ Kaiser L und dem Bassisten Jonas Lohse zum Sonntagskaffee ein, um mit einem Vortrag und Musikbeispielen an die Anfänge des Deutschen Jazzfestivals zu erinnern.

Alle Infos: www.hr2.de/veranstaltungen/jazzfestival.