Jazz thing präsentiert: Deutsches Jazzfestival Frankfurt 2024

Bill Frisell, Kurt Rosenwinkel, Emma Rawicz, Becca Stevens, Jason Moran und Omer Klein zählen zu den Headliner/-innen beim Deutschen Jazzfestival, das vom 23. bis 27. Oktober 2024 in diversen Spielstätten in Frankfurt am Main stattfindet.

Bei zwei großen Projekten ist auch wieder die hr-Bigband dabei. Einmal ist sie unter der Leitung von Hendrika Entzian mit Becca Stevens zu erleben – der Pianist Omer Klein hat der Sängerin einen Songzyklus auf den Leib geschrieben. Und dann steht eine Zusammenarbeit der hr-Bigband mit dem US-Pianisten Jason Moran auf dem Programm, der Originalarrangements von Duke Ellington wie der Meister einst selbst vom Klavier aus dirigieren wird – Moran verspricht aber kreative und nicht museale Interpretationen.

Das reichhaltige Programm des Festivals hält aber noch eine Menge weitere Schmankerl parat: Da ist die Bassistin Lisa Wulff mit ihrem Trio feat. Philipp Schiepek, da ist das Duo aus der französischen Sängerin Camille Bertault und dem Pianisten David Helbock, und da ist der junge Trompeter Jakob Bänsch mit seinem Quartett. Das hr-Jazzensemble tritt mit dem Pianisten Bob Degen und der Posaunistin Shannon Barnett als Special Guest an. Der Freitag gehört der Clubnacht: Sechs Locations in der Bankenmetropole stehen zur Auswahl.

Das Deutsche Jazzfestival geht mit zwei ganz besonderen Acts im Künstler/-innenhaus Mousonturm zu Ende. Zum einen hat sich die Saxofonistin, Komponistin und Bandleaderin Jasmine Myra aus Leeds angesagt, deren melodische und klangschöne Stücke sich beherzt über Genregrenzen hinwegsetzen. Zum anderen wird Liam Shortall auf der Bühne stehen, besser bekannt unter seinem Künstlernamen corto.alto – vielfältige Einflüsse wie Latin, Punk und HipHop, allesamt gefiltert durch die musikalische Sprache des Jazz, fließen in seine Tracks ein

Der Vorverkauf hat bereits begonnen, für die drei Konzerte im hr-Sendesaal am 23., 24. und 26. Oktober – also alles außer Clubnacht und Mousonturm – wird ein besonders günstiges 3-Tage-Ticket angeboten.

