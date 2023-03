Jazz thing präsentiert: Cologne Jazzweek 2023

Über 7.000 Zuschauer/-innen besuchten im letzten Jahr die zweite Ausgabe der Cologne Jazzweek, gerade wurde das Festival wieder für den Deutschen Jazzpreis nominiert. Die dritte Cologne Jazzweek geht vom 12. bis zum 18. August über zahlreiche Bühnen der Domstadt, darunter sind der Stadtgarten, das Loft, der Jazzclub King Georg, der Bismarck-Sendesaal im WDR und die Kölner Philharmonie. Auch zahlreiche Open-Air-Konzerte sind geplant.

Unter der künstlerischen Leitung des Posaunisten Janning Trumann stehen vier „Feature Artists“ im Mittelpunkt des Festivals. Die japanische Pianistin Aki Takase wird in verschiedenen Konstellationen zu erleben sein, darunter ihre Band Japanic und ein Duo mit dem niederländischen Schlagzeuger Han Bennink.

Die britische Bassistin und Sängerin Ruth Goller wird sowohl mit ihrer Band Skylla als auch zusammen mit dem Berliner Duo Gruppentraining, das aus dem Schlagzeuger Max Andrzejewski und dem Saxofonisten Johannes Schleiermacher besteht, spielen.

Die japanische Kotovirtuosin Michiyo Yagi tritt mit ihrem Trio an sowie in einem Quartett, das sie mit Jan Bang, Tony Buck und Eivind Aarset zusammenbringt. Vierter „Feature Artist“ ist das dänische ILK Kollektiv aus Kopenhagen, das in drei Nächten seine künstlerischen Visionen präsentieren will.

Darüber hinaus stehen viele weitere internationale Künstler/-innen auf dem Programm: So bringt der norwegische Trompeter Nils Petter Molvær seine Band Khmer nach Köln, sein amerikanischer Kollege Dave Douglas kommt mit seinem Quintett, und die Berliner Pianistin Julia Hülsmann spielt mit ihrem 4tet.

Außerdem hat sich das Trio des deutschen Pianisten Pablo Held die chilenische Saxofonistin Melissa Aldana als Gast eingeladen, das Quartett der Posaunistin Shannon Barnett präsentiert mit der amerikanischen Saxofonistin Aurora Nealand ebenfalls einen Gast, und auch aus den USA kommt mit Organist Larry Goldings, Gitarrist Peter Bernstein und Schlagzeuger Bill Stewart ein äußerst prominent besetztes Trio.

Alles rund ums Festival bietet www.jazzweek.de.