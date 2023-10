Jazz thing präsentiert: Bird Lives

„Bird Lives“ hat bei den Grammys die Trophäe für das beste Arrangement für Großensembles abgeräumt. Pianist John Beasley, an den der Grammy ging, hat das Album zusammen mit der SWR Big Band eingespielt und kommt nun auch für zwei Konzerte nach Deutschland.

Beasley, Saxofonist Magnus Lindgren und die SWR Big Band sind ein eingespieltes Team, das für die beiden Konzerte am 20. Februar 2024 in Wuppertal und am 21. Februar 2024 in Hannover um die Gäste Camille Bertault, Jakob Manz und Emma Rawicz erweitert wird.

Die Musik von Charlie Parker, darunter so berühmte Songs wie „Scrapple From The Apple“, „Cherokee“, „Confirmation“ und „Donna Lee“, ist von Lindgren und Beasley gemeinsam neu arrangiert worden. Damit haben sie nicht nur für tolle Musik gesorgt, sondern auch neue Generationen an Charlie Parker herangeführt – die Phrase „Bird Lives“ wurde also im wörtlichen und besten Sinne mit Leben erfüllt.

Der Preis der Deutschen Schallplattenkritik bescheinigte dem Album „künstlerische Qualität, inklusive Repertoire, Performance und Produktion“.

Jazz thing präsentiert

Bird Lives

20.02. Wuppertal, Stadthalle

21.02. Hannover, Theater am Aegi