Jazz thing präsentiert: Africa Festival 2023

Das Africa Festival in Würzburg öffnet in diesem Jahr vom 26. bis zum 29. Mai seine Pforten. Es ist bereits die 34. Ausgabe von Europas größtem Festival für afrikanische Musik und Kultur.

Viele große weibliche Stimmen der afrikanischen Musik sind in diesem Jahr zu Gast, etwa die kongolesische Sängerin Juanita Euka, die eine Zeit lang Teil des London Afrobeat Collective war und nun ihr Solodebüt veröffentlicht hat, die Koravirtuosin Sona Jobarteh aus Gambia, die kapverdische Sängerin Elida Almeida oder die südafrikanische Sängerin Nomfusi Gotyana, die sich auch als Schauspielerin einen Namen gemacht hat – sie verkörperte Miriam Makeba in einem Biopic über Nelson Mandela. Aus dem Senegal stammt der Gitarrist Hervé Samb, der seit Langem in Frankreich lebt und bereits fünf Soloalben veröffentlicht hat.

Ein Urgestein des Africa Festivals ist der kongolesische Sänger Lokua Kanza, der bereits etliche Male in Würzburg aufgetreten ist. Faada Freddy aus dem Senegal vereint in seiner Musik Afro-Soul, Gospel, Jazz, Pop und R&B. HipHop und Reggae mit afrikanischen Wurzeln sind die Grundlagen der Musik von Jaqee Nakiri aus Uganda, die seit Jahren in Berlin lebt und vor zehn Jahren schon einmal beim Africa Festival zu Gast war. Aus Deutschland kommt die Band Marley’s Ghost um den Sänger Sebastian Sturm, die sich komplett der Musik der unvergessenen Reggae-Ikone Bob Marley verschrieben hat.

Außerdem im Programm: westafrikanischer Electro-Pop mit Kandy Guira aus Burkina Faso, Afro-Folk mit der senegalesischen Koraspielerin Senny Camara, Nina Ogot aus Kenia mit ihrer achtköpfigen Band, die junge kapverdische Sängerin Ceuzany, die afrodeutsche Sängerin Melane Nkounkolo, die schon Backing Vocals für Manu Dibango und Gentleman gesungen hat, mit jazzigem Afro-Pop, die kubanische Salsasängerin Ludmila Mercerón und die in Südafrika aufgewachsene Sängerin Thabilé, die mittlerweile in Stuttgart ihre Wahlheimat gefunden hat.

Weitere Informationen rund um das Festival bietet www.africafestival.org.